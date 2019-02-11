Профнастил Киев

Производитель профнастила ООО "Стальной Мир" на рынке кровельных и стеновых материалов уже много лет. Нам доверяют, с нами работают и нас рекомендуют. Мы ценим своих клиентов, предлагая качественный оцинкованный или с полимерным покрытием профнастил из металла ведущих европейских производителей, прокатанный на хорошем оборудовании.

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У нас в ассортименте качественный и недорогой профлист всех видов и марок по самым выгодным ценам, собственное автоматизированное производство-завод по профнастилу и металлочерепице в Киеве.

Сегодня самый популярный кровельный и стеновой материал это - профлист не только в Украине, но и в Европе. Современное строительство трудно себе представить без использования этого универсального стройматериала. Продажа металлочерепицы и профильного листа с каждым годом растёт за счёт популярности профнастила среди строителей как промышленного, так и частного сегмента уже многие годы. Профнастил и металлочерепицу купить в Киеве с гарантией на металл более 10 лет всегда можно в компании "Стальной Мир" с полной комплектацией кровли под ключ (доборные элементы, крепеж, металлопрокат, водосточная система, утеплитель и пленки). Мы гарантируем отменное качество производимых материалов, а также высокий уровень обслуживания клиентов профессиональной командой компании. Выбирайте лучших!