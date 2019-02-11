Стальной Мир

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Профнастил Киев

Производитель профнастила ООО "Стальной Мир" на рынке кровельных и стеновых материалов уже много лет. Нам доверяют, с нами работают и нас рекомендуют. Мы ценим своих клиентов, предлагая качественный оцинкованный или с полимерным покрытием профнастил из металла ведущих европейских производителей, прокатанный на хорошем оборудовании.

Подробнее о нашей компании

У нас в ассортименте качественный и недорогой профлист всех видов  и марок по самым выгодным ценам, собственное автоматизированное производство-завод  по профнастилу и металлочерепице в Киеве.

Сегодня самый популярный кровельный и стеновой материал это - профлист не только в Украине, но и в Европе. Современное строительство трудно себе представить без использования этого универсального стройматериала. Продажа металлочерепицы и профильного листа с каждым годом растёт за счёт популярности профнастила среди строителей как промышленного, так и частного сегмента уже многие годы. Профнастил и металлочерепицу купить в Киеве с гарантией на металл более 10 лет всегда можно в компании "Стальной Мир" с полной комплектацией кровли под ключ (доборные элементы, крепеж, металлопрокат, водосточная система, утеплитель и пленки). Мы гарантируем отменное качество производимых материалов, а также высокий уровень обслуживания клиентов профессиональной командой компании. Выбирайте лучших!

Наши направления

Профнастил

Профнастил
Профнастил

Профнастил представляет собой оцинкованный или цветной (покрытие полиэстер,...

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Металлочерепица

Металлочерепица
Металлочерепица

Современные материалы для крыши (кровля из металлочерепицы) применяют как в...

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Гнутый профиль

Гнутый профиль
Гнутый профиль

С мощным развитием строительного рынка на Украине идёт развитие новых...

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Металлопрокат

Металлопрокат
Металлопрокат

ООО "Стальной Мир" предлагает металлопрокат в ассортименте любых объёмов по...

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Доборные элементы

Доборные элементы
Доборные элементы

Металлочерепица Киев и профнастил – современный материал без которого не...

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Водосточная система

Водосточная система
Водосточная система

Водосточная система для дома – неотъемлемая и очень важная составляющая общей...

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Металл по акции

Металл по акции
Металл по акции

У нас всегда есть акционный металл в наличии, который остается на производстве по...

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Профнастил и металлочерепица в Киеве, гнутый профиль, металлопрокат, полная комплектация кровли под ключ

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  • Телефоны
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  • E-mail
    stalmir.prof@gmail.com
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    Пн-Пт. 8:30-17:30